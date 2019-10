Una Citroen grigia è stata distrutta dalle fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, nella frazione di Casapozzano. La vettura era parcheggiata in piazza Valentino quando è divampato il rogo.

Uno dei residenti della frazione al confine tra Orta e Marcianise, notando il fumo arrivare fin quasi dentro casa, ha allertato i pompieri.