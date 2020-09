PIEDIMONTE MATESE – E’ finito con la sua auto, per cause ancora in fase di accertamento, contro un muro, in via Carmine a Piedimonte Matese, danneggiando alcune tubature del gas. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco per lavorare al contenimento della perdita di gas. Per l’uomo, fortunatamente, solo qualche contusione.