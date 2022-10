Auto in fiamme in via San Nazzaro, vigili del fuoco sul posto 12 Ottobre 2022 - 19:55

I caschi rossi hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area PIEDIMONTE MATESE – Auto a fuoco lungo via San Nazzaro. E’ accaduto questo pomeriggio a Piedimonte Matese. Le fiamme hanno rischiato di lambire anche altre vetture parcheggiate nelle vicinanze messe in “salvo” tempestivamente dai proprietari. Sul posto un’autobotte dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere l’area in sicurezza