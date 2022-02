SAN NICOLA LA STRADA – Stanotte un veicolo si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione e ha danneggiato il cancello della palestra Empire Fitness, in via Pertini a San Nicola. A terra sono rimasti il radiatore ed il paraurti dell’automobile. Il conducente si è dileguato. Il proprietario della palestra ha pubblicato quando accaduto sui social. In zona ci sono delle telecamere che probabilmente hanno ripreso l’accaduto.