LE FOTO. Auto prende fuoco in piena notte, boato da paura in via Piave

Vigili del Fuoco sul posto

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Erano l’1.45 di notte quando un boato a via Piave ha svegliato tutti i residenti. Il cofano motore di una Fiat Grande Punto aveva appena preso fuoco. Il conducente, un giovane, ha fatto appena in tempo ad uscire dall’auto. In strada si sono riversate decine di persone, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco. In attesa del loro arrivo, l’ex consigliere comunale Ferdinando Illiani, insieme ad altri suoi vicini, è riuscito a domare le fiamme. “È stato un gesto istintivo, durante il quale la paura di ciò che poteva accadere è stata più forte”, ha detto Illiani. L’auto infatti era dotata di impianto GPL, e il timore di molti era che potesse scoppiare causando danni molto ingenti all’intero vicinato.

Poco dopo, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno continuato con gli adempimenti del caso. Pare che alla base dell’incendio ci sia stato un corto circuito.