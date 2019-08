Auto prende in pieno uno dei tiranti. Chiude il ponte che porta al mare

SESSA AURUNCA (red.cro.) – A causa di un incidente, in questi minuti è stato chiuso il ponte sul Gargliano a confine tra Sessa Aurunca ed il basso Lazio a causa di un incidente che ha danneggiato la struttura.

Un’auto sarebbe uscita fuori strada, tranciando uno dei tiranti del ponte ad arco sull’Appia e ne ha compromesso un secondo.

Il vecchio tracciato dell’Appia è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Garigliano, nel territorio di Minturno, in una zona in prossimità del confine con la provincia di Caserta. Anas comunica che il traffico veicolare è deviato sulla variante adiacente Formia-Garigliano.