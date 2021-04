Auto presa di mira dai ladri davanti all’ospedale Moscati

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Ladri scassinatori di auto, prendono di mira la sosta fuori l’ospedale Moscati di Aversa. In questi giorni arrivano segnalazioni preoccupanti per una serie di furti d’auto e vetture depredata da una banda di malviventi. Secondo l’ultima segnalazione la banda scassina le vetture in sosta e tentano di portarsele via, quando non ci riescono si appropriano del contenuto delle stesse. Questo l’allarme lanciato da una cittadina che ieri mentre in sosta fuori l’ospedale normanno al ritorno ha trovato l’auto scassinata, depredata di tutto e con il finestrino rotto.

Questo lo sfogo della vittima “Mi dispiace sempre dover scrivere qui per delle cattive notizie, ma è anche doveroso farlo. Fate attenzione quando vi recate a fare il vaccino all’ospedale moscati e soprattutto dove parcheggiate. Purtroppo ad una mia amica hanno rotto il finestrino dell’auto e rubato gli oggetti all’interno e non solo a lei.”