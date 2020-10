CASTEL VOLTURNO – Si è spento tragicamente anche Michele C., 19 anni, il secondo ragazzo che si trovava a bordo della vettura che si è ribaltata nella serata di martedì in via Occidentale a Castel Volturno. Dopo tre giorni trascorsi in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è spirato. Francesco Fucci, 18 anni, era morto sul colpo. Restano ancora ricoverati alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno gli altri due passeggeri, 24 e 21 anni.