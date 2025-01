Auto rubata a Caserta usata per rubare e scappare dai carabinieri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – I malviventi, che avevano appena rubato sigarette, gratta e vinci e denaro contante per un valore complessivo superiore ai 40mila euro, durante un inseguimento in auto, risultata rubata in provincia di Caserta, hanno speronato un’auto dei carabinieri prima di abbandonare il veicolo e fuggire a piedi.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte ad Avigliano, in provincia di Potenza. I carabinieri erano intervenuti a seguito della segnalazione di un furto in corso all’interno di una tabaccheria. Mentre si dirigevano verso il luogo del crimine, la pattuglia ha incrociato un’auto che si stava avvicinando rapidamente. Ignorando l’alt, i malviventi hanno speronato il veicolo dei carabinieri, per poi abbandonare l’auto, e scappare a piedi.

Sull’auto, i carabinieri hanno trovato la refurtiva e alcuni attrezzi per lo scasso.