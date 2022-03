CAPODRISE – Ladri in azione a Capodrise, dove ieri è stata ritrovata un’auto rubata. La vettura era stata portata via da Viale Italia allo scopo di depredarla di parti utili alla vendita, soprattutto del palladio contenuto nei catalizzatori. La vettura è stata restituita al proprietario. Altri due veicoli sono stati cannibalizzati nel plesso Iacp di via San Pasquale.