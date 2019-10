Automobile va in fiamme, conducente salvato da un commerciante

Marcianise – Minuti di forte pavento, pochissimi minuti fa in via San Giuliano, dove un’autovettura, precisamente un’Opel station wagon, è improvvisamente andata letteralmente in fiamme durante la marcia.

L’automobilista, notate le fiamme provenienti dal vano motore, ha arrestato la corsa ed allertato i soccorsi.

Un dipendente del negozio Golino Service, accortosi della pericolosa situazione, è giunto sul posto domando le fiamme con l’estintore della sua attività commerciale.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente.