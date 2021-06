Autorimessa senza alcuna autorizzazione. Scatta il sequestro della polizia locale

FRIGNANO – E’ risultata praticamente un’attività fantasma e per questo motivo, il Comune di Frignano, ne ha disposto la sospensione.

Stiamo parlando di un’autorimessa scoperta in località Starza del Conte. Secondo le indagini della polizia locale, l’attività era stata realizzata in una zona agricola senza alcuna autorizzazione.

Nel corso di un sopralluogo gli agenti del locale comando hanno scoperto diverse auto e furgoni depositati ma i proprietari non sono stati in grado di esibire alcun documento. Si è proceduto dunque al sequestro dell’area in attesa delle controdeduzioni.