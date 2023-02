AUTOVELOX & QUATTRINI. Magliocca pronto a incassare milioni di euro da tre autovelox “fantasma”. ECCO LA CIFRA

La definizione ectoplasmatica degli autovelox è legata alla circostanza che, in ogni documento che abbiamo letto relativo ai tre rilevatori della velocità, in nessun abbiamo potuto chiarire il loro posizionamento sulle strade della Provincia

CASERTA (l.v.r.) – Chiaramente si tratta di una stima, di un’ipotesi di guadagno da parte dell’amministrazione provinciale di Caserta.

L’ufficio Viabilità, quindi, ha analizzato quanto la provincia di Caserta potrà guadagnare in questo 2023 dai 3 impianti di controllo della velocità presi in gestione, grazie ad una gara vinta nell’ottobre 2021, dal raggruppamento di imprese formato dalla bolognese Traffitek e dalla Safety21 di Roma per un valore di circa 7 milioni di euro.

Si

tratterebbe di una cifra di poco superiore ai. Questo è quanto è stato messo a bilancio in attivo dall’amministrazione provinciale di Caserta per quanto riguarda le somme da riscuotere dall’inizio del 2023 fino al giorno di San Silvestro.

2 milioni e 110.000 euro.

Una cifra molto importante per l’amministrazione guidata dal presidentesarà “costretta” a spendere nel settore di del miglioramento l’infrastrutture stradali, come vincoli di legge prevedono.

Che non sarebbe neanche un fatto negativo, se non fosse che è proprio questo l’ambito in cui si sono segnalati gli incarichi diretti e le gare d’appalto affidate a soggetti coinvolti in maniera diretta o a latere in procedimenti giudiziari di camorra e corruzione ( LEGGI QUI) .

Avremmo voluto spiegarvi bene quali siano questi tre autovelox gestiti da Traffitek e Safety21 e se tra loro sia presente il misuratore di velocità installato sulla strada Provinciale 335 all’altezza dell’uscita di Aversa Nord, un autovelox che prevede un limite di 60 km orari su un tratto di strada provinciale (sulla quale, quindi, il limite dovrebbe essere sui 90 km orari) che, per larghezze e distanze tra i sensi di marcia, permette velocità più sostenute.

Avremmo voluto ma non possiamo.

Questa facoltà ci è stata sostanzialmente negata dall’amministrazione Magliocca che, da quando questa gara è stata bandita, ovvero nel 2019, non ha mai pubblicato quale sia il posizionamento dei tre autovelox che, per la loro gestione, sono costati 7 milioni di euro.

Addirittura, nei documenti di gara che dovrebbero chiarire tutti gli aspetti di una procedura pubblica, in questo caso l’installazione dei tre autovelox, viene scritto testualmente che sarà poi la provincia, in un secondo momento, a segnalare dove voler mettere questi misuratori di velocità. Come se fosse un dettaglio da poco il posizionamento di tre autovelox costati milioni e milioni di euro.

È probabile che, però, tra questi tre, ci sia quello di Aversa Nord, in considerazione il fatto che, essendo la gara aggiudicata alla fine del 2021 e le centinaia di migliaia di multe giunte ai casertane sono di pochi mesi successivi a questa data, l’attivazione del misuratore di velocità tra Aversa e San Marcellino dovrebbe essere legato alla nuova gestione degli autovelox.

Sapremo solo tra un anno, alla fine, se questi due milioni di euro siano stati realmente riscossi dall’amministrazione provinciale. Ciò non toglie che, sia sulla trasparenza legata al posizionamento degli autovelox, sia sul funzionamento degli autovelox stessi, ci sarà ancora tanto da scrivere.