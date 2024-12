AVERSA. 22 NOMI ECCELLENTI (tutti elencati) del Comune da ieri sono diventati imputati per truffa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

(Pubblicato il 31 agosto 2024) AVERSA – Sono passati dallo status di indagati a quello di imputati i 22 dipendenti del Comune di Aversa per i quali uno dei pubblici ministri della Procura di Napoli Aversa-Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di truffa consumato per una serie di presunti imbrogli nella timbratura del badge di entrata in ufficio

In pratica un classico caso di “furbetti del cartellino”. Le indagini sono partite seguendo le mosse del dipendente Paolo Ruscigno il quale si recava in ufficio anche dopo le 11 del mattino anche se lui poi si è difeso affermano che, in una sorta di organizzazione del lavoro fai da te, si fermava fino alle 18,00 del pomeriggio

Oltre a Ruscigno tra gli imputati ci sono diversi nomi eccellenti della burocrazia comunale di Aversa tra cui l’ex dirigente dei lavori pubblici e dell’urbanistica Raffaele Serpico coinvolto pesantemente anche in altre inchieste giudiziarie. Comunque, questo l’elenco completo degli imputati che, il prossimo 15 febbraio, dovranno comparire al cospetto del giudice dell’udienza preliminare gup Arpino il quale dovrà decidere se dare o meno riscontro positivo alla richiesta della Procura, in pratica se rinviare o meno a giudizio se fare o meno processare i 22 imputati: Cristina Accardo; Maria Grazia Chianese; Francesca Cinquegrana, dipendente dell’Area Servizi al Cittadino; Michele Cipullo; Daniele Della Vecchia; Giovanna Di Girolamo, dell’ufficio Ragioneria; Michele Faraone; il dirigente Giovanni Gangi; Carmela Giametta; Angelo Iorio; Tommaso Mastronardi; Giuseppe Nugnes; Vincenzo Pagano; Rosa Parisi, assistente sociale; Antonio Pellegrino, addetto all’Anagrafe; Filippo Rotunno; Anna Romano, addetta all’ufficio Archivio e Protocollo; Paolo Ruscigno; Michele Sabia, Istruttore Amministrativo all’Ufficio Personale; Andrea Trabucco, esecutore tecnico ai Lavori Pubblici; il dirigente Raffaele Serpico; Raffaele Maddalena, funzionario all’Ufficio Personale.