AVERSA. 63enne travolto da un’auto in via Gramsci. Ora è in condizioni critiche al Moscati

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente stradale: 63enne travolto da auto in strada. E’ successo ieri in via Gramsci nei pressi dell’ospedale di Aversa. Coinvolto G.G. di 63 anni, il quale, mentre camminava a piedi, con una dinamica ancora non chiarita, è stato travolto in pieno da una vettura in corsa. L’uomo, sbalzato di alcuni metri, è rovinato a terra, sbattendo la testa e riportando diverse ferite. A soccorrerlo alcuni passanti in un’arteria densamente trafficata che hanno allertato sia i sanitari del 118 che le forze dell’ordine giunte sul posto. Il 63enne è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso del Moscati di Aversa, le sue condizioni sono critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.