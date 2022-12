AVERSA. Accoltellato dopo una lite, condannato postino

L’episodio il 9 ottobre dello scorso anno in via Seggio

AVERSA – Sentenza di condanna, a termine del processo di primo grado, a 12 anni di reclusione per Mario Motti il postino che nell’ottobre dello scorso anno al termine di una lite in un locale a Via Seggio ad Aversa, insorta per futili motivi, avrebbe estratto un coltello e colpito al ventre un uomo che si trovava nello stesso locale.

Fu una terza persona, in compagnia del ferito, a lanciare l’allarme e ad allertare gli agenti locale commissariato. Soccorso e trasportato in ospedale mentre Motti fu tratto in arresto e successivamente rimesso in libertà .