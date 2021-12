AVERSA – Addio Ilenia, giovane madre. Comunità in lutto per la prematura dipartita dell’amata e benvoluta Ilenia Luigia Di Grazia, 45 anni, sposata con Fortunato Pagano e madre degli adorati figli Giulio e Ginevra. La donna si è spenta prematuramente gettando tutti nel dolore. I funerali saranno celebrati oggi alle 16,00 presso la Chiesa dell’Annunziata in Aversa.