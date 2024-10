AVERSA. Alfonso Oliva perde un pezzo. Adele Ferrara si dichiara indipendente: “Manca ogni tipo di relazione politica tra assessore e gruppo”

A questo punto il vicesindaco rimane con un solo consigliere comunale, ma si sa che la sua posizione è garantita da un fattore che con la città di Aversa c’entra poco, ma riguarda la colonizzazione della stessa da parte di Mondragone attraverso il consigliere regionale Giovanni Zannini, vero dominus dell’amministrazione

AVERSA (COMUNICATO STAMPA) – “Ho comunicato con nota formale la mia volontà di rendermi indipendente”. Così la consigliera comunale Adele Ferrara ha reso noto di aver lasciato il gruppo consiliare “Aversa Italia”. “Ho aderito – ha detto la consigliera – alla lista Aversa Italia nella fase pre-elettorale risultando la prima eletta e nei primi mesi di consiglio”. Adesso, però, Ferrara volta pagina. “I motivi dell’allontanamento dalla lista, sono svariati e solo ed esclusivamente di carattere politico. C’è una scarsa e discontinua mancanza di comunicazione tra consiglieri ed assessore e le scelte politiche non vengono sempre condivise se non vagamente ed in modo parziale”.

E continua spiegando i motivi dell’allontanamento: “Assenza di linea politica comune e reale programmazione di gruppo, in forte contrasto con i principi della mia candidatura, mi hanno portato a questa decisione”. E per questo: “Mi dichiaro indipendente, continuando a sostenere il sindaco Franco Matacena e restando nei banchi della maggioranza”. “Nel pieno rispetto dei miei elettori – spiega ancora Ferrara – continuerò questo cammino da indipendente, rimettendo nelle mani del primo cittadino e dei gruppi consiliari le mie posizioni assunte nel corso delle consultazioni per la scelta della giunta”. “Continuerò – conclude Adele Ferrara – a lavorare con tutte le mie forze per la città, portando avanti il progetto politico del Sindaco Matacena per rendere realmente Aversa una città virtuosa”.