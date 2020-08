AVERSA. Altri 6 positivi al CORONAVIRUS. In città i casi arrivano a 54

AVERSA – Continuano a salire i contagi ad Aversa, arrivando ad un totale di 54 casi. Ad annunciarlo poco fa, sul profilo Facebook, il sindaco Alfonso Golia: “Ci hanno comunicato 6 nuovi casi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo un totale di 54 casi attualmente positivi.

La mole di tamponi che la nostra Asl di riferimento sta processando è molto alta. Se da un lato questo è sicuramente un aspetto positivo perché è il segnale che il controllo c’è e va avanti, dall’altro lato inevitabilmente può produrre qualche ritardo nella comunicazione dei risultati. Per questo motivo chiedo a tutti coloro che sono in attesa della comunicazione di avere un minimo di pazienza e soprattutto di restare a casa evitando contatti con conviventi, familiari e persone anziane – continua il primo cittadino -.

Mi associo al richiamo al senso di responsabilità lanciato oggi dal Presidente De Luca sull’uso della mascherina. Lo so che fa caldo, lo so che talvolta non si sopporta…So che siamo stanchi e provati da questa “assurda” situazione, ma è l’unico rimedio che abbiamo per evitare che il contagio si diffonda. Non abbassiamo la guardia.