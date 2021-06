AVERSA. Ancora una stangata sulla movida: piazza tavoli e sedie senza autorizzazione. La Suap chiude il locale

Per tre giorni a partire da…

AVERSA – Dovrà restare chiuso per tre giorni per aver utilizzato lo spazio antistante il locale, dunque suolo pubblico, per piazzare cinque tavolini e dieci sedie senza averne l’autorizzazione.

E’ la decisione adottata dal Suap, dopo un controllo effettuato dai vigili urbani agli inizi di giugno, nei confronti di un locale di via Seggio ad Aversa. E’ noto che in zona non possono essere rilasciate autorizzazioni del genere e per questo motivo è stato attivato il procedimento nei confronti del gestore del locale che, dopo 10 giorni, non ha provveduto a riscontrarlo.

Dunque, a partire da domani, venerdì 25 giugno, scatterà la sanzione della chiusura di 3 giorni. Il gestore potrà ricorrere al Tar.