AVERSA – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina ad Aversa nella centralissima piazza Principe Amedeo, per un incendio in un appartamento al quarto piano di uno stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tempestivamente provveduto a spegnere le fiamme, evitando conseguenze ben peggiori. Non si conoscono, al momento, le cause che hanno portato all’innesco.