AVERSA. Apre il cancello di un’abitazione di via Roma e porta via due bici

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Ladro di bici seriale, colpisce ancora. Un ladro ha portato via due bici, ira funesta del proprietario. Ieri presso un’abitazione di via Roma ad Aversa l’uomo ritratto nelle foto pubblicate sui social estratte da un video di sorveglianza privata è entrato aprendo con delle chiavi il cancello d’ingresso, poi una volta dentro ha portato fuori due biciclette e se ne è andato via come se nulla fosse. Il proprietario ha sporto regolare denuncia con tanto di video e foto del malfattore. Quando il proprietario ha scoperto il furto e sui social ha fatto un appello ai cittadini. La vittima Letizia G. “Questo pezzo di m…. ha rubato due biciclette a casa di mio cugino ad Aversa in via Roma. Per favore condividete e se sapete chi è contattateci!“.

Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini, anche perchè ormai è sempre lo stesso soggetto che sia di giorno che di sera apre con le chiavi, i cancelli dei palazzi e si dirige dove si trovano le bici e le porta via, è seriale il soggetto.