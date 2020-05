AVERSA (red.cro.) – Secondo le prime indiscrezioni, il colpo alla BNL di Aversa, avrebbe fruttato circa 100 milioni di euro. Anche se, per ora, è ancora presto per poter confermare queste stime. La guardia giurata e il poliziotto ferito durante la rapina, hanno riportato danni agli arti inferiori, per i quali sono stati necessari degli interventi chirurgici. Un’operazione è già terminata, mentre l’altra è in corso da qualche minuto.