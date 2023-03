AVERSA. Attenzione ai finti operai Enel: non li fate entrare in casa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Finti operatori Enel tentano di introdursi nelle case di ignari cittadini per truffare.

È quanto sta accadendo in città da alcuni giorni. Hanno tentato di introdursi nell’appartamento di un cittadino due ragazzi con finti tesserini identificativi Enel. Dicono di dover controllare i contatori e le bollette per delle comunicazioni urgenti. I finti operatori Enel sono stati avvistati in diverse vie cittadine, tra cui via Drengot e via San Biagio, ma non solo. Oggi e nei giorni scorsi, in molti hanno segnalato la presenza di persone munite di un tesserino di riconoscimento Enel che suonano ai campanelli delle abitazioni per proporre il cambio di contratto a ignari cittadini.

La

modalità d’azione è quella riscontrata ormai quasi ovunque: dopo aver suonato il campanello cercano di farsi consegnare una vecchia bolletta del fornitore di energia, provando poi, con modi spesso insistenti, di convincere il residente a cambiare fornitore per risparmiare.

Un

cittadino sui social lancia l’allarme e piovono le testimonianze di altri cittadini che li hanno incontrati o che sono stati avvicinati dallo stesso. Grande rabbia e indignazione di molti cittadini che sono stati truffati in questo modo o temono per i propri familiari anziani, possibili vittime della truffa.