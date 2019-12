AVERSA. Auto contro scooter sulla Statale. Centauro 30enne finisce in ospedale

AVERSA/TEVEROLA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente stradale, auto si schianta contro scooter, giovane finisce in terra. Ieri sera lungo la trafficatissima strada SS 7BIS che congiunge Aversa a Teverola, nei pressi del Ponte, una vettura, sembrerebbe una Panda di colore bianco, nell’immettersi sulla strada, provenendo da una stradina laterale, senza rispetto delle precedenze ha preso in pieno uno scooter con a bordo un giovane 30enne, facendolo sbalzare dal motoveicolo, e finendo in terra. La vittima ha riportato delle ferite e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, soccorso immediatamente dai presenti, che hanno richiesto i soccorsi, mentre in strada il traffico è andato in tilt, il 30enne non sarebbe in pericolo di vita.