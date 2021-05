AVERSA. Bimba di 5 anni muore nel frontale. Oggi l’ultimo saluto a Priscilla

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore, lacrime, applausi ai funerali della piccola Priscilla 5 anni. Da poco sono terminati i funerali della bellissima bambina di 5 anni Priscilla Brugnami, figlia dell’aversana Giovanna Di Grazia, nota parrucchiera che con il marito Luca e il figlio 17enne Ettore vivono a Capocavallo frazione di Corciano in provincia di Perugia. Nella Chiesa di Capocavallo, intorno alle 15:30, tante erano le persone presenti per dare l’ultimo saluto alla piccola, anche diverse istituzioni, due le comunità sotto shock per tale drammatica vicenda. Durante la funzione il sindaco di Corciano ha proclamato il lutto cittadino e disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e sugli edifici pubblici.

La mamma della piccola non era presente poiché è ancora ricoverata in ospedale per i vari traumi riportati nell’incidente con la sua Fiat Punto, con fratture a ben sette costole, ad una vertebra e ai due piedi. Giovanna è una famosa parrucchiera infatti nel 2014 ha lavorato anche al Festival di Sanremo, è Lei che ha realizzato le acconciature dei cantanti tra cui la vincitrice Arisa. La famiglia Brugnami/Di Grazia è molto noto e apprezzata in paese, e tutti si sono stretti attorno alla famiglia per dare conforto in un momento così doloroso.