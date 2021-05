AVERSA. Bustine piene di veleno sparse in città per eliminare cani e gatti. L’allarme sui social

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Sui social è sorta una forte polemica circa la macabra iniziativa di qualche balordo, che forse infastidito dalla presenza di cani e gatti, ha deciso di violare la legge spargendo in vari punti della città di Aversa alcune bustine piene di veleno tentando di ucciderli. Della vicenda se n’è accorta la proprietaria di alcuni animali domestici che ha allertato tutti i cittadini per evitare che gli animali possano ingerire il terribile miscuglio. Questo l’appello che gira sui social: “ATTENZIONE PER TUTTI I CANI E GATTI AREA STANDARD COMUNALE ALL’ANGOLO TRA VIA GUIDO ROSSA E VIA PASTORE ci sono decine di bustine rosse topicida disseminate ovunque sia dentro che all’ingresso…sono molto appetibili per i nostri amici cani e pericolosissime al punto da rischiare la vita in caso di ingestione. E’ stata fatta segnalazione a tutte le autorità, verosimilmente si tratta di opera di qualche folle condomino dei palazzi adiacenti che mal gradisce la presenza dei nostri cari animali. Chiunque abbia fatto una cosa del genere rischia da 3 a 10 anni di reclusione (articoli 638 e 440 codice penale). Ci sono telecamere e spero che la persona sia assicurata alla giustizia. Nel frattempo fate attenzione ai vostri amati cani e gatti.” Centinaia i commenti di indignazione e rabbia per tale atto criminale.