AVERSA. Cade dalla finestra mentre fa le pulizie in casa di un noto professionista: è grave

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Caserta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Grave incidente domestico, questa mattina alle 8.00, in via Presidio nel centro storico di Aversa, dove una donna di 31 anni è caduta da una finestra al primo piano di un palazzo.

La donna, secondo una prima ricostruzione, era impegnata nella pulizia delle finestre di un’abitazione di un professionista locale, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata nel vuoto.

Allertati i soccorsi sul posto è giunta un’ambulanza del 118. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Caserta. Successivamente sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.