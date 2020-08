AVERSA. C’è un nuovo caso in città, ora sono 30 i positivi al CORONAVIRUS

AVERSA – “Al momento ci è stata comunicata la positività di un nuovo tampone. I casi attivi in città dunque sono 30.” Ha aggiornato così la situazione epidemiologica della città di cui è sindaco, il primo cittadino di Aversa, Alfonso Golia.

Il sindaco, nella nota pubblicata su Facebook, ha voluto ringraziare i volontari della Protezione civile comunale, coordinati da Luca Abate, “impegnati ieri e oggi in una campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell’ordinanza sull’uso della mascherina. E ringrazio anche le forze dell’ordine scese in strada. Come già detto più volte è fondamentale che ognuno faccia la sua parte comportandosi responsabilmente, in famiglia, in strada, nei locali.”