AVERSA. Che tragedia. Muore a 30 anni per un brutto male

TEVEROLA- AVERSA E CARINARO (Christian e Lidia de Angelis) Un grande dolore sconvolge tre comunità, morto il giovane Domenico Di Fusco. Ennesima vittima del male, ieri si è spento il giovane Domenico, non ce l’ha fatta, gettando nel dolore tre comunità, Aversa, Teverola e Carinaro. In queste ore centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questo giovane volato via troppo presto.

Questo il cordoglio del consigliere Giuseppe Barbato che scrive: “PIANGONO DOMENICO DI FUSCO: ieri in tarda serata ha destato molta commozione la notizia sui social e soprattutto tra i giovani la prematura scomparsa del giovane Domenico. Un ragazzo che era molto conosciuto e amico di tutti. Per alcuni anni ha abitato a Carinaro ed era conosciuto anche dalla nostra comunità pur avendo avuto il nonno paterno di origine Carinarese. La famiglia originaria del padre i Di Fusco sono del Borgo di Aversa e lui abitava a Teverola. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla cara madre Anna Simone, ai germani Giusy e Raffaele, ai parenti e familiari tutti ai quali vanno le nostre sentite condoglianze. Caro Domenico sei passato a vita migliore prematuramente lasciando la tua famiglia ma siamo nella consapevolezza che nell’alto dei cieli ti ricongiungerai al tuo caro Papà e agli angeli nell’ eternità. Riposa in pace“.