AVERSA. Chiede i documenti per un controllo in strada. Vigile aggredito in via Onorato 10 Aprile 2020 - 19:33

AVERSA – E’ stato aggredito in via Onorato Pietrantonio, questo pomeriggio, un agente della polizia locale di Aversa mentre lavorava per far rispettare le ordinanze sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’agente stava in servizio nei pressi dell’area della fiera settimanale, quando ha fermato un uomo che camminava a piedi. Quando il vigile ha chiesto i documenti all’uomo, quest’ultimo si è scagliato contro il poliziotto. Da questo gesto ne è nata una colluttazione sedata grazie all’arrivo dei colleghi dell’agente. L’aggressore è stato portato al comando per essere denunciato, il vigile invece è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati.