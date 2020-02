AVERSA. Chiesto il rinvio a giudizio di un noto dipendente comunale. L’amministrazione si costituisce parte civile

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Chiesto dalla Procura della Repubblica di Aversa-Napoli nord il rinvio a giudizio per dipendente comunale per truffa e peculato. Il Comune di Aversa si costituisce parte civile e incarica il dirigente, avvocato Nerone, di rappresentarlo nella procedura attivata presso il tribunale normanno. Per Guido Marino (operaio del settore Lavori Pubblici, a suo tempo denunciato per aver tagliato la legna in un parco del comune ed essersela portata a casa) divenuto, a questo punto, ufficialmente imputato dato che con la richiesta di rinvio a giudizio si abbandona lo status di semplice indagato, sono formulate le accuse di peculato e truffa.

