AVERSA. Ciao Gennaro: un altro infermiere vittima del Covid

AVERSA – Un’altra vittima del Covid-19, un altro infermiere che si è letteralmente immolato per amore della sua professione.

È morto stamattina nell’ospedale di Maddaloni, dove era ricoverato in terapia intensiva da qualche giorno, Gennaro Sorvillo.

48 anni, infermiere in servizio presso l’ospedale “Moscati” di Aversa, non è riuscito a superare la grave complicazione polmonare determinata dal Covid. Si tratta dell’ennesima vittima che il virus miete tra medici e paramedici che, giustamente, saranno i primi ad usufruire del vaccino già a partire dalla fine di gennaio/inizio febbraio