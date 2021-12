AVERSA. Colpo all’Unicredit: sconti in appello per sei

AVERSA – Sconti in appello per la banda che il 22 novembre 2019 mise a segno il colpo alla filiale Unicredit in Piazza Vittorio Emanuele ad Aversa. Le indagini, coordinate dalle Procure di Napoli Nord e Nola e condotte dalle squadre Mobili di Caserta e Napoli unitamente ai carabinieri di Castello di Cisterna, riuscirono grazie anche ad un errore della banda a rintracciarli. Uno dei rapinatori utilizzò, infatti, un camion di sua proprietà. Da lì gli autori del raid vennero identificati. La Corte partenopea ha inflitto 6 anni per Giovanni Borrelli (8 in primo grado); 6 anni e 2 mesi per Giuseppe Perna (10 anni in primo grado); 6 anni e 2 mesi per Gerardo Migliaro (8 in primo grado); 6 anni e 2 mesi per Giuseppe La Barbera (10 in primo grado); 7 anni per Michele Gallinaro (8 in primo grado); 7 anni per Paolo Tondi (8 in primo grado).