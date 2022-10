AVERSA. Controlli a tappeto nella movida, due denunciati

Impegnati nell’operazione i carabinieri della Compagnia di Aversa, supportati da quelli della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”

AVERSA/PARETE/CASALUCE – Dalla tarda serata di ieri 30 ottobre e fino alle prime ore di oggi i carabinieri della Compagnia di Aversa, supportati da quelli della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e da unità del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state deferite in stato di libertà due persone, rispettivamente un quarantaduenne residente a Parete, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso sulla pubblica via senza giustificato motivo, e una quarantatreenne residente a Casaluce, fermata alla guida di un autovettura senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.

particolare servizio, svolto nelle ore concomitanti con la c.d. movida cittadina, ha consentito di procedere al controllo dipersone eveicoli, e di elevarecontravvenzioni al codice della strada.