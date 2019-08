AVERSA. Deve farsi 3 anni per spaccio. Ai domiciliari 36enne

AVERSA (red.cro.) – I carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato Umberto Lettera, classe ’83 nato ad Aversa ma residente in città, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso, in data 07.08.2019, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Dovendo il medesimo espiare la pena residua di anni 3 (tre), mesi 2 (due) e giorni 12 (dodici) di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso ad Aversa nell’anno 2016, e per il quale era stato condannato alla pena principale e complessiva di anni 4 (quattro) di reclusione.

L’arrestato è ora ristretto in regime di detenzione domiciliare.