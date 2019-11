AVERSA. Discarica abusiva e allacci di acqua ed elettricità illegali in un terreno. Tris di irregolarità per un 56enne

AVERSA (red.cro.) – Gli uomini della polizia municipale di Aversa, insieme agli uomini dell’esercito hanno scoperto e sequestrato un’area di 2mila metri quadrati che era stata adibita a discarica abusiva. In zona erano stati sversati rifiuti speciali e pericolosi (materiale ferroso, batterie per veicoli industriali e pneumatici) che erano, intanto, stati coperti anche dalla vegetazione. Nel corso del controllo nell’area di proprietà di un uomo di 56 anni di Lusciano è stato scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica ed alla rete idrica. Per questo motivo il proprietario è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per furto.