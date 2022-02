AVERSA. Dolore per la prematura scomparsa di Mario, salito in cielo a soli 41 anni

AVERSA – Lutto nella comunità aversana per la prematura dipartita di Mario di Girolamo 41 anni. Mario giovane ragazzo amato e benvoluto da tutti lascia affranti dal dolore la moglie Donatella, il padre Vincenzo, il fratello e le sorelle. I funerali saranno celebrati venerdì, 11 febbraio, alle 10,00 presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio ad Aversa. Numerosi messaggi di cordoglio in ricordo di Mario giungono alla famiglia. ”

“Ti accolgono gli Angeli in Paradiso caro amico/fratello Mario Di Girolamo

Hai lasciato questo mondo, hai lasciato i tuoi amici, ci hai sorpreso anche in questo

La tua vita é stata segnata da tanto dolore ma anche da immensa gioia e tanto amore, hai stravolto tutto nella tua vita per la tua indipendenza per il tuo amore, per la tua gioia di vivere e resti tale nei nostri cuori, un ragazzo straordinario senza limiti soprattutto ed oltre ogni aspettativa.

Ti salutiamo con immenso amore nel cuore Ciao Mario”