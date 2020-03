AVERSA – Intervento dei vigili del fuoco, questa notte alle 3.30 circa, ad Aversa in via Giottto. Delle urla di dolore provenienti da un appartamento sito al secondo piano di uno stabile, hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Una volta entrati nella casa, i soccorritori hanno trovato un’anziana riversa a terra a seguito di una brutta caduta. Trasportata in ospedale dagli operatori del 118 sembra abbia riportato una frattura al femore.