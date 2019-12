AVERSA. E’ morto Ugo “il Genovese”. Simbolo storico del Jommelli e della Protezione Civile

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Un lutto ha sconvolto in queste ore la Protezione Civile e il Jommelli. Si è spento Ugo Mariano 64 anni. L’uomo conosciuto, e ben voluto in città, con il soprannome di “Ugo Il genovese”, faceva parte del personale ATA presso il Liceo Jommelli di Aversa, e volontario capace e esperto della Protezione Civile di Aversa, prossimo alla pensione. Pochi giorni fa è venuto a mancare all’affetto della moglie Carmela Trasacco, e dei figli Sara e Ruggero, oltre che di tutto il personale scolastico e della Protezione Civile normanna. I funerali si sono celebrati presso la Chiesa di San Nicola ad Aversa, in tanti per l’ultimo saluto a quest’uomo, simpatico, gentile e lavoratore instancabile.