AVERSA. Ex dipendente comunale picchiato in strada, è caccia all’aggressore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ex dipendente comunale picchiato in strada, è caccia all’aggressore. Ieri pomeriggio per le vie del centro storico un ex dipendente comunale, in pensione, è stato avvicinato da un uomo sulla trentina che lo ha prima minacciato, poi ne è nata una discussione sfociata in un’ aggressione che ha costretto la vittima alle cure dei sanitari. Indagini in corso da parte della municipale per risalire all’aggressore. Sconosciuti al momento i motivi alla base del gesto.