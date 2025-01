AVERSA. Furti d’auto: rintracciata la gang, manette ai polsi per tre

Gravemente indiziati di aver asportato diversi veicoli parcheggiati sulla pubblica via, dopo aver abilmente disinstallato sofisticati sistemi di antifurto presenti sulle autovetture oggetto di furto

AVERSA – Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Aversa, in data 22 gennaio 2025, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta di quest’Ufficio di Procura, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di R.M., L.N. e C.M. – cittadini napoletani di età compresa tra i 25 e i 53 anni.

Le investigazioni, iniziate nel mese di febbraio 2024, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle persone sottoposte alle indagini in ordine alla commissione di diversi furti di autovetture commessi nel territorio del circondario di Napoli Nord. In particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati di aver asportato diversi veicoli parcheggiati sulla pubblica via, dopo aver abilmente disinstallato sofisticati sistemi di antifurto presenti sulle autovetture oggetto di furto

Le attività investigative si sono sviluppate attraverso attività tecniche, quali l’uso di sistemi di geo localizzazione GPS e l’intercettazione di conversazioni tra presenti, nonchè grazie alla ricezione delle denunce sporte dalle vittime, consentendo — in tal modo — di addivenire ad un grave quadro indiziario in relazione ai fatti oggetto di contestazione. stato, altresì, accertato che uno dei destinatari del provvedimento era sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in esito alle risultanze investigative prodotte.

La complessa, rapida e minuziosa attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Aversa diretti da questa Procura della Repubblica, a fronte della gravità dei reati commessi e della pericolosità dei soggetti coinvolti, ha permesso di dare una risposta pronta e decisa ad una fenomenologia criminale particolarmente diffusa nel territorio aversano e napoletano.