AVERSA. Furto al III Circolo Stefanile: rubate le fotocellule del cancello d’ingresso

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Furto delle fotocellule del cancello al III Circolo Stefanile di Aversa, la rabbia del personale e genitori. Alcuni giorni fa dei balordi hanno asportato portandosi via le fotocellule del cancello d’ingresso del plesso scolastico di via Canduglia ad Aversa. Un fatto gravissimo, ignoti balordi non hanno dato neanche il tempo che iniziassero le ferie e che la scuole fosse chiusa, che già hanno iniziato a depredare i beni pubblici. Appresa la notizia il personale, ha informato chi di competenza dell’accaduto. Indignati docenti e genitori