AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grave incidente stradale, auto investe ciclisti. Stamani intorno alle 7:15 circa lungo viale Olimpico, che collega Aversa a Lusciano nei pressi della rotonda di Cirigliano, un’auto si è scontrata contro due ciclisti in transito, facendoli finire sulla strada scivolosa per la pioggia. Sul posto i sanitari che hanno soccorso i due ciclisti feriti, ma non in pericolo di vita. Anche l’automobilista si è fermato per prestare soccorso agli investiti.