AVERSA GUARDA I DUE VIDEO. Il super membro sognato e gommato, la monaca infoiata di The Nun. Dal genio culturale di Scuotri la soluzione per la crisi della città

Lui non lo sa e invece il consigliere comunale non è affatto un tamarro, ma un contaminatore di culture tra i Baccanali, origine di alcune manifestazioni carnascialesche e l’evocazione di Halloween. Segue il suo talento e smonti le tende dal Consiglio comunale, dove sta partecipando alla rappresentazione di un’ignavia che sta precipitando negli inferi la città normanna

AVERSA (g.g.) – E figuriamoci se dei liberali “impenitenti” e, ormai, inguaribili quali noi siamo, possano, improvvisamente indossare il parruccone, mettendosi a saettare anatemi moralisteggianti. A pensarci bene, questo è stato, in linea di massima, lo stesso incipit di un altro articolo, da noi dedicato, qualche tempo fa, a Mariano Scuotri, consigliere comunale di Aversa, puntello decisivo per il mantenimento dei numeri del ribaltone, realizzato da Giovanni Zannini e Stefano Graziano insieme ai loro “disinteressatissimi” luogotenenti locali, Sagliocco, Innocenti, Federica Turco, Marco Villano e compagnia. Anche in quel frangente, pubblicammo il video di alcuni festeggiamenti di ricorrenza e anche in quella circostanza la scelta di pubblicarlo fu dettato dalla stessa ragione per cui abbiamo deciso di pubblicarlo oggi: si tratta, infatti dell’unico modo per segnalare ai lettori di Casertace che nel Consiglio comunale della seconda città della provincia di Caserta esiste un Mariano Scuotri, consigliere comunale e dunque, personaggio pubblico della città. E già, perché questo è proprio l’unico modo per parlare di quello che, pure se non sembra, un rappresentante del popolo. Altro che parrucconi, a noi ‘sto benedetto ragazzo comincia a starci simpatico.

Quella

che ispira non è una simpatia elaborata, ragionata, ruminata, ma di un sentimento dettato dalla sua spontaneità grezza, affascinantemente selvaggia, inconsapevole del suo portato effettuale. Lui non lo sa, ma la combinazione dei due video ha prodotto una vera e propria eterogenesi dei fini, che non è una brutta parola, ma la proverbiale botta di culo, come quella, ad esempio, che tocca a uno che scaraventa una secchiata di vernice contro un muro, producendo inconsapevolmente un capolavoro. Cosa rappresentano insieme, allora il video nel quale Scuotri si munisce di un mastodontico fallo di gomma e quello in cui interpreta una delle suore assatanate di The Nun, una sorta di horror americano che ha trionfato al botteghino incassando negli States quasi 350 milioni di euro, a fronte dei 40 o poco più spesi dalla produzione ? Il fil rouge culturale è evidente: Scuotri compie il primo tentativo di mettere insieme una delle più consuete scene del Carnevale popolare, che scarica alle porte della Quaresima le pulsioni sessuali e sessuomani, quelle che vengono da lontanissimo: dai Baccanali di romana memoria, che non a caso fecero incazzare di brutto i parrucconi (quelli sì) del Senato, che li vietarono in tutto il territorio italico con una sorta di legge, conosciuta come Senatus consultus de Baccanalibus. Quant’è bella giovinezza……….chi vuol esser lieto sia. … Carnevale mediterraneo e indoeuropeo insieme a quella che, diciamocela tutta, è una sottomarca anglosassone, trasformata in una carnevalata da quei simpatici e danarosi bambacioni degli States: stiamo parlando di Halloween. D’altronde, la suora indemoniata di The Nun è chiaramente evocativa delle maschere di Halloween. Insomma, Scuotri, senza saperlo, è un genio e non un tamarro, così come viene immeritatamente etichettato da molti ad Aversa. Insomma, ha un futuro da autore e da intellettuale.

Perciò, lasci stare la politica, lasci stare gli Aversani. Per questa roba qui c’è bisogno di sobrietà, applicazione e tanta motivazione. Beninteso, non è che gli altri consiglieri comunali di Aversa posseggano queste attitudini, tutt’altro. Ma mentre cacciarli via in modo che non facciano più danni sarà arduo perché totalmente privi di qualsiasi talento, e alternativa, l’operazione salva – Aversa potrebbe iniziare con Scuotri, che tra un Ciccio Formaggio licenzioso e una monaca tarantolata per opera del maligno, può tentare sicuramente la carriera di comico.