AVERSA. I contagi da COVID salgono a 56. Il sindaco Golia: “Tutti isolati. La situazione non è drammatica”

AVERSA – Salgono a 56 i casi positivi al Covid nella città di Aversa. A comunicarlo è stato, come sempre, il sindaco Alfonso Golia che, su Facebook scrive: “Ci sono stati comunicati 2 nuovi casi, pertanto il numero complessivo di casi attualmente positivi nella nostra città è di 56. Un saluto e un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini.

La situazione al momento (e fortunatamente) non è drammatica, ma gestibile, trattandosi di casi che riusciamo a isolare.

Questo non significa prenderla alla leggera, anzi…Sapete bene che basta poco per far alzare la curva del contagio – continua il primo cittadino -. Domani alle 19 sarò in diretta su questa pagina per fare il punto con voi e parleremo anche della riapertura delle scuole che il Governo ha inizialmente indicato per il 14 settembre, ma che tante perplessità sta facendo maturare in sindaci e presidenti di Regione, indipendentemente dal credo politico”.