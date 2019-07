AVERSA- Ritorniamo sulla notizia dell’incendio che stanotte ha distrutto il Blessing Lounge Bar di Aversa, in Viale Kennedy (LEGGI QUI). Stavolta vi proponiamo un video che riprende l’incendio, nel momento in cui era in atto. Dalle immagini si capisce chiaramente che le fiamme hanno divorato la struttura. Si è trattato di un rogo a dir poco devastante.