TUTTE LE FOTO. Spaventoso rogo, distrutto un noto bar. Panico nel palazzo tra decine e decine di famiglie

AVERSA – Stamattina all’alba, erano quasi le 5, fiamme e fumo hanno invaso il Blessing Lounge Bar di Viale Kennedy ad Aversa. Per domare il rogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Momenti di paura per i residenti dello stabile sito sopra al locale, spaventati dalla grossa colonna di fumo nero che si levava dall’incendio. Sul posto, per indagare sulle cause delle fiamme, anche il Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Danni ingenti al locale, come si vede chiaramente dalle foto che pubblichiamo.