AVERSA. In tanti per l’addio ad Ilenia, giovane mamma morta a soli 45 anni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Tanta partecipazione e dolore ai funerali della bellissima 45enne Ilenia Luigia Di Grazia. Oggi pomeriggio presso la Chiesa dell’Annunziata ad Aversa si sono celebrati i funerali della donna, madre e moglie, che troppo presto ha lasciato il marito Fortunato Pagano e i piccoli Giulio e Ginevra, oltre i tanti amici e familiari, nel dolore più profondo. Tanti i presenti per dirle addio, a questa meravigliosa donna, bella, solare, gentile e generosa, che troppo presto è volata via. Appena appresa la notizia sono fioccati messaggi di addio e cordoglio per i congiunti.