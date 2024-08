IL VIDEO AVERSA. Incendio nella pizzeria “Isabella De Cham” con 300 persone all’interno. Tanta paura: il racconto della titolare

Ieri sera, sabato, in pieno servizio

AVERSA – “Ieri sera, sabato 17 agosto, nella nostra sede di Aversa si è verificato un incendio al contatore elettrico durante il servizio. Abbiamo messo in sicurezza oltre 300 persone che erano all’interno della struttura. Ci dispiace per l’accaduto e stiamo intervenendo affinché tutto torni nella normalità. Grazie della comprensione e grazie alla mia squadra, ormai una vera e propria famiglia per me”.

Così la titolare della pizzeria “Isabella De Cham” in via Tiziano, ad Aversa, ha raccontato la paura vissuta ieri sera, nel pieno servizio del sabato sera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno completato le operazioni di spegnimento delle fiamme già intraprese dal personale della pizzeria.